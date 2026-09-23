Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dikmen ve bölge halkına verilen sözün yerine getirildiğini belirterek, Dikmen bölgesine hizmet verecek büyük ve modern sağlık merkezinin açılışının yarın yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek yaptığı açıklamada, “Dikmen ve bölge halkına söz verdik, sözümüzü tuttuk” ifadelerini kullandı.

Sağlık merkezinin açılışının yarın 17.00’de gerçekleştirileceğini söyleyen Bakan Dinçyürek, açılışa tüm Dikmen ve bölge halkını davet etti.

Dinçyürek, sağlık merkezinin bölge halkına önemli bir hizmet sunacağını belirterek, “Şimdiden hayırlı olsun” dedi.