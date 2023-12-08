Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Dinçyürek, özellikle yaşlıların günün şartlarında beklentilerini karşılayabilmek, sağlığa erişimlerini kolaylaştırmak için nelerin daha öncelikli olması gerektiği konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, sosyal devlet olmanın gerekliliği olan yaşlılara, çocuklara ve engellilere sahip çıkma konusundaki sorumlulukların bilincinde olduklarını kaydetti.

Engelli bireylerin ve yaşlıların sağlığa erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Dinçyürek, bu konularda hızlı adımlar atma kararlılığında olduklarını belirtti.

Jenkins, sivil toplum örgütleri olarak ülkemizin şartları ve gerçekleri göz önünde bulundurarak iş birliği içinde en iyisini yapma kararlılıklarını sürdürdüklerini, Sağlık Bakanı Dinçyürek’e yaptıkları görüşmeden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

Jenkins, dernek olarak yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimindeki sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla Bakan Dinçyürek’e bir dilekçe sunduklarını, bu konuda Dinçyürek’in gösterdiği ilgi ve iş birliği isteğinin kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Jenkins, ilerleyen dönemlerde Sağlık Bakanlığı ile daha güçlü bir iş birliği içinde olmayı umut ettiklerini ifade etti.