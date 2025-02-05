Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Hematoloji Servisi'ni ziyaret ederek son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan iddialara açıklık getirdi. Bakan Dinçyürek, “Hastaların muayene edilmediği, tedavilerinin yapılmadığı, sahipsiz bırakıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” diyerek, hastaların muayene ve tedavilerinin düzenli olarak sürdüğünü vurguladı.

“Hematoloji Uzmanı Görevine Döndü”

Bakan Dinçyürek, hematoloji uzmanı Dr. Dilek Yazman’ın görevinin başında olduğunu belirterek, “Dr. Yazman geçmişte olduğu gibi yine tam gün hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı. Emekli olduktan sonra yeniden göreve çağrılan Dr. Yazman da hizmete kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, hematoloji uzmanı ihtiyacına yönelik planlamalar hakkında bilgi vererek, “Türkiye Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. 2022’den itibaren hematoloji uzmanı kadroları için taleplerimizi ilettik ancak sınavlarda tercih yapılmaması nedeniyle atamalar gerçekleşmedi” dedi.

Dinçyürek, geçici çözümler kapsamında Türkiye’den uzman hematologların haftalık destek sağladığını, uzun vadede ise yeni uzmanlar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Dinçyürek, sağlık alanındaki çalışmaların planlı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Bizler yasalara, kurallara uygun devleti yönetiyoruz ve her türlü ihtiyacı önceden planlayarak çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hastane Yönetimi Soruşturma Başlattı”

Son günlerde gündeme gelen ilanla ilgili de açıklama yapan Bakan Dinçyürek, “Bu ilan hastane idaresi, bakanlık veya hekimlerin bilgisi dışında asılmıştır. Konuyla ilgili hastane başhekimliği soruşturma başlatmıştır” diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Dr. Dilek Yazman: “Hizmete Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz”

Dr. Dilek Yazman ise yaptığı açıklamada, “2002 yılından beri hematoloji uzmanı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hizmet veriyorum. Yaş haddimden dolayı emekli oldum ancak bakanlığın yeniden göreve çağırmasıyla bugünden itibaren görevimin başındayım. Aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.

Hastalar Mağdur Edilmedi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurel Çiçek de, Dr. Yazman’ın yokluğunda poliklinik hizmetlerinin sürdüğünü belirtti. “Pazartesi ve salı günleri toplam 37 hasta muayene ettim. Üç hastanın yatışı yapıldı, dokuz hastaya kan transfüzyonu uygulandı ve kemoterapi hastalarının tedavileri aksatılmadan devam etti” dedi.