Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Diş Hekimliği haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakkaloğlu, Diş Hekimliği haftası nedeniyle ziyarette bulunduklarını, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile Diş Tabipleri Odası olarak işbirliği konusunda istişare etmek istediklerini söyledi.

Bakan Dinçyürek, öncelikle nazik ziyaretleri nedeniyle Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası başkan ve yönetimine teşekkür ederek, bu vesileyle tüm diş hekimlerinin Diş Hekimliği haftasını kutladığını belirtti.

Dinçyürek, Diş hekimliğinin son derece hassas ve teknik bir iş olduğunu, insan vücuduna tedavi amaçlı müdahalenin sadece doktorlar ve diş hekimlerinin yapabileceğini, yetkin olmayan kişiler tarafından işlem ve tedavi yapılmasının son derece tehlikeli ve gayri yasal olduğunu, Tabipler Birliği ile daha önce yaptığı görüşmede bu konuyu masaya yatırdıklarını kaydetti.

İnsan sağlığına zarar verecek her türlü etkene karşı mücadele etmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Dinçyürek, bu konuda bakanlık olarak ortak hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Diş Hekimliğinin hızlı bir değişime uğradığını belirten Bakan Dinçyürek, teknolojik gelişimden mesleğin nasibini aldığını, kamuda ve özelde diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin yapılması konusunda işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Dinçyürek, ada genelinde 1. Basamak sağlık merkezlerinin neredeyse tamamında diş hekimi ve ünitelerinin mevcut olduğunu, yaptığı ziyaretlerde bazı eksiklikleri yerinde tespit ettiğini, şu anda tüm sağlık merkezlerinde kanal tedavisi dahil olmak üzere gerekli tüm eksikliklerin tamamlandığını vurguladı.

Diş hekimlerinin mesleklerini icra ederken daha etkin olmaları, hastaların daha verimli hizmet olması için her zaman işbirliğine hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Bakan Dinçyürek, ortak paydanın insana hizmet olduğunu ifade etti.