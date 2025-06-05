Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, “Rizokarpaso” (Dipkarpaz) bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlara, konut inşası/edinmesi için maddi yardım verilmesini öngören planın yeniden başlatıldığını açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Yoannu, Dipkarpaz’da ikamet eden Kıbrıslı Rumların konut edinmeleri için uygulanan ve 15 bin Euro’ya kadar maddi desteği öngören planın yeniden devreye sokulduğunu açıkladı.

Söz konusu plandan 2021-23 yılları arasında söz konusu ödenekten 34 evin faydalandırıldığını ve toplamda 438 bin 500 Euro ödenek verildiğini belirten Yoannu, “Mahsur vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla söz konusu planı yeniden aktif hale getirdik” şeklinde konuştu.

Yoannu bir soru üzerine ise, sadece Dipkarpaz sakinlerinin bu ödenekten yararlanabileceklerini vurguladı.