Limasol’da 6 Hintlinin, önceki gün ve dün, ikamet izni alabilmek için sahte belge beyan ettikleri gerekçesiyle tutuklandıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, Hintlilerin sahte belgelerle Limasol’daki devlet dairesine gittiklerini ve oradaki memurların, belgelerin sahte olduğunu tespit ederek polis çağırdığını yazdı.

Haberde, Hintlilerin Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı belirtildi.

-48 yaşındaki şahıs kaçak tütün ürünleri tasarrufu yüzünden 33 bin euro ceza aldı

Gazete, bir diğer haberinde de Güney Lefkoşa’da sakin 48 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda büyük miktarda kaçak türün ürünü tespit edildiğini ve şahsın 33 bin euro para cezasına çarptırıldığını yazdı.

Haberde, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, şahsın evinde ve arabasında yaptığı aramada 264 kaçak karton sigara, 243 karton kaçak elektronik sigara ve 10 kilo 750 gram kaçak sarma sigara tütünü ele geçirdiği ifade edildi.