İskele Belediyesi, bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı noktalarda olumsuzluklar yaşandığını belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları; can ve mal güvenlikleri açısından gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Belediye yazılı açıklamasında, şiddetli rüzgarın etkisiyle Altınova-Ağıllar Avcılık ve Atıcılık Kulübü binası ve çevresinde zarar meydana geldiğini; fırtınanın Kuzucuk’ta da etkisini gösterdiğini duyurdu.

Kuzucuk’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle sosyal konutlar bölgesinde bazı elektrik direkleri devrilirken, devrilen direklerin neden olduğu küçük çaplı yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, söndürme çalışmaları sırasında su hattında da patlama meydana geldiği de ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelen arızanın giderilmesi ve gerekli onarım çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla söz konusu bölgede su akışının geçici olarak kesildiği, ekiplerin arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

-“Ekiplerimizin fırtına ve yağışın etkili olduğu bölgelerdeki sahada çalışmaları sürüyor”

İskele Belediyesi ekiplerinin, fırtına ve yağışın etkili olduğu bölgelerde sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, “Ekiplerimiz, meydana gelen hasarların tespiti, ulaşım ve çevre güvenliğinin sağlanması ve oluşabilecek olumsuzluklara müdahale edilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yağış ve şiddetli rüzgarın ara ara devam etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve can ve mal güvenlikleri açısından gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur.” denildi.