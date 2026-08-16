Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleştirilen atamalar kapsamında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) görevine atanan Korgeneral Ertan İnaltekin ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) görevine atanan Tümgeneral Şükrü Bilir’e yeni görevlerinde başarılar diledi.

Öztürkler atamalarla ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Öztürkler mesajında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevini tamamlayan Korgeneral Sebahattin Kılınç’a ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına atanan Tümgeneral İlker Görgülü’ye de KKTC’de görev yaptıkları süre boyunca ortaya koydukları özverili çalışmalar ve Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğine sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Öztürkler mesajında “Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki sarsılmaz kardeşliğin en güçlü sembollerinden olan Mehmetçiğimizin adadaki varlığı, halkımız için vazgeçilmez bir güven ve huzur teminatıdır.

Görev değişimlerinin ülkemiz, Anavatan Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.