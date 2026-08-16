Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anayasal düzeni, halkın birlik bütünlüğünü, iradesini korumak için çalışmanın Cumhurbaşkanlığı'nın sorumlulukları arasında olduğunu vurguladı.

Erhürman sosyal medya paylaşımında , "Siyasette belki de en fazla eleştiriyi 'gerektiğince sert olmamak', 'nezaketi abartmak', 'fazla kucaklayıcı olmak' gibi konularda almış bir kişi olarak görevimdir. Nereden gelirse gelsin, siyasette 'kirli dil'i, bu halkı bölme parçalama çabalarını, nezaketin sınırlarını zorlayan değil fersah fersah aşan açıklamaları 'en sert' biçimde reddettiğimi, işler daha fazla çığırından çıkmadan belirtmeyi yükümlülük addediyorum." dedi.