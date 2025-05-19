Dış Basın Birliği’nin Yaza Merhaba etkinliği, Birliğin lokalinin bahçesinde yapıldı.

Birlik üyelerinin yanı sıra ülkede görev yapan gazetecilerin de yer aldığı geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de katıldı.

Dış Basın Birliği’nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte gazeteciler kaynaşma imkanı buldu.

Açılış konuşmasını yapan Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz ise, hayatını kaybeden Şair, Gazeteci ve Emekli Öğretmen Neriman Cahit’i saygıyla andı.

Yaza iyi bir başlangıç yapmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Canbaz, geceye katılan herkese teşekkür etti ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Canbaz, Birliğin önceki başkanlarından Rasıh Reşat’ın doğum gününü de kutlayarak kendisini sahneye davet etti.

Rasıh Reşat ise burada yaptığı konuşmada, Dış Basın Birliği’nde birçok değerli ismin görev yaptığını anımsatarak “Burası benim evim.” dedi.

Gazetecilere hitaben bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dış Basın Birliği’ni kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türklerle eşitlik çerçevesinde bir anlaşma yapma niyeti olmadığına işaret eden Tatar, artık yeni bir yola girildiğini ve iki devletlilikten başka bir çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Dış Basın Birliği’nin Kıbrıs Türkünün sesini duyurduğunu ifade eden Tatar, bütün gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi

Tatar, konuşmada, basın işinin ahlak işi olduğunu belirterek, ciddiyetle yapılması gerektiğini söyledi.

Farklı siyasi görüşlerden dolayı kendisine yapılan eleştirileri saygıyla karşıladığını ve verilecek cevabı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, ancak "bel altı" yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Geleneksel medyanın tiraj kaybederken, geleneksel medyanın da faaliyet yürüttüğü sosyal medyanın ise tirajını artırdığına işaret eden Tatar, bunun etkisini eski Ercan Havaalanı’nda yapılan TEKNOFEST’te gördüğünü, yağmura rağmen yapılan tanıtımlarla 225 bin kişinin etkinliği ziyaret ettiğini kaydetti.

Dış Basın Birliği’ni yaptığı etkinlikten dolayı tebrik eden Tatar, Burhan Canbaz başkanlığındaki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Etkinlik, Sanatçı Serdar Kavaz’ın şarkıları ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.