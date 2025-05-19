Taşınmaz Mal Komisyonuna bugüne kadar 8 bin 135 başvuru yapıldı. Bunlardan 2 bin 27’si sonuçlandı.

Komisyon şu ana kadar başvurulara 531 milyon 143 bin 351 Sterlin tazminat ödedi.

Taşınmaz Mal Komisyonu 5 başvuru için iade, 2 başvuru için takas ve tazminat, 8 başvuru için ise iade ve tazminat kararı aldı.

Son günlerde mülkiyet ile ilgili Güney Kıbrıs ile yaşanan sorunların tırmanması üzerine Kıbrıs Genç TV’den Bahar Derya Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Veçhi’ye Komisyondaki dosyaların durumunu sordu.