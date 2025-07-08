Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden gelen heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Azerbaycan’ın desteğiyle düzenlenen “Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır” konulu konferansa katılmak üzere KKTC’ye gelen Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Vügar İskenderov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycan, Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı Kamu Birliği (CASCFEN) Başkanı, Gazeteci Nadir Azeri ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk Hoşgül yer aldı.

Konferans, yarın saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecek.