Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bir araya geldi.

Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu görüşmede, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında Gambiya’nın KKTC’ye verdiği destekten dolayı mevkidaşı Njie’ye teşekkür etti.

Ertuğruloğlu ve Njie görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar konusunu ele aldı, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Njie’ye Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri aktardı.