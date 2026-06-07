Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu CONIFA EURO 2026’da şampiyon olan Futbol Milli Takımı’nı kutladı.

Ertuğruloğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi.



“Millî Futbol Takım’ımız, CONIFA EURO 2026 şampiyonluğuyla bizlere büyük gurur yaşatmıştır.



Yüreğinize sağlık bizim çocuklar; kazandığınız bu zafer, Kıbrıs Türk gençliğinin engelleri aşma gücünün de kanıtıdır.



KKTC’nin adını uluslararası alanda duyuran, bayrağımızı gururla dalgalandıran gençlerimizi ve bu tarihi zaferde emeği geçen tüm teknik ekibi gönülden kutlarım. Başarınız daim olsun.”