Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapmak üzere KKTC’ye gelen Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için canını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in arkadaşlarını Bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ercan Havalimanı’nda konuşlu Türk F16’ları ile büyük gurur duyduklarını; bunun, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nü hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını tüm dünyaya bir kez daha kararlı bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

SOLOTÜRK’ün, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamasına büyük coşku katacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, halkı, SOLOTÜRK’ün, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştireceği gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.

SOLOTÜRK ekibi, ziyaret anısına, Dışişleri Bakanın Ertuğruloğlu’na, üzerinde imzalarının olduğu tablo hediye etti.