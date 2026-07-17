Polis, Lefkoşa’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 3 kilogram 154 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyon sonucu M.S.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 3 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Saat 11.30 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyon sonucu ise A.G.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 54 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.