İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla bakanlık merkezinde ve bağlı dairelerde görev yapan personelle bayramlaştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlık binasında düzenlenen bayramlaşma programına müsteşar ve daire müdürleri de katıldı. Bakan Oğuz, personelle tek tek bayramlaşarak herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı.

-Birlik ve dayanışma vurgusu

Bayramların paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade eden Oğuz, kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesinde çalışanların özverili katkısının büyük önem taşıdığını belirtti.

Tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür eden Oğuz, “Fedakârca yürüttüğünüz görevler ve gösterdiğiniz özveri her türlü takdiri hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Oğuz, Kurban Bayramı’nın tüm personele ve ailelerine sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.