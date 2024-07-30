Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında askeri alanda yapılan iş birliğinin KKTC’ye karşı tehdit unsuru olarak kullanılmak istendiğini belirterek, KKTC devletinin Anavatan Türkiye ile birlikte gereken adımları atmaktan imtina etmeyeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD gibi bir ülkeden açık şekilde askeri destek almasının, Kıbrıs meselesindeki hakimiyetçi zihniyetini devam ettirdiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı, “Tüm çağrı ve telkinlerimiz hiçe sayılarak ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin adaya gönderilmeye devam edilmesi gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir” açıklamasında bulundu.

-" İki yıldır birçok kez ‘liman ziyareti’ kisvesi altında Güney'deki deniz limanlarına uğruyorlar"



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de görev yapan 6’ncı Filo’ya bağlı USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt’in (DDG 80) geçen cumartesi günü Limasol Limanı’na vardığı kaydedilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:

“ ‘Doğu Akdeniz’de seyir özgürlüğünü sağlamak' ve ‘bölgedeki kriz yönetimini desteklemek’ gibi gerekçelerle gerçekleştirildiği öne sürülen bahse konu ziyaret Amerika Birleşik Devletleri’nin son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile artırdığı ‘stratejik ortaklığın’ bir parçası olup, askeri konularda ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne verdiği desteğin bir göstergesidir.

ABD Donanmasına ait USS Roosevelt’in yanı sıra yine ABD Donanmasına ait USS San Juan isimli denizaltının son iki yıldır birçok kez ‘liman ziyareti’ kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin deniz limanlarına uğradığı hatırlanacaktır. Bu yöndeki tüm çağrı ve telkinlerimiz hiçe sayılmak suretiyle ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin adaya gönderilmeye devam edilmesi gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir.

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah satış yasağını 2022 yılında tamamen kaldırmış, akabinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı 18 Ağustos 2023 tarihli açıklamasıyla silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararını 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığı duyurulmuştu.

ABD’den aldığı destekle birlikte saldırgan tavırlarını artırarak devam ettiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD gibi bir ülkeden açık bir şekilde askeri destek alması, Kıbrıs meselesindeki hakimiyetçi zihniyetini devam ettirmesine neden olmaktadır.

ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında askeri alanda yapılan bu işbirliğinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ülkemize karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılmak istendiği açıktır.

Bu durum karşısında, KKTC Devleti olarak, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Anavatan Türkiye ile birlikte gereken her türlü adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz.”