Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle “Şiddetsiz Bir Gelecek İçin Eşitlik, Hak ve Mücadele” konulu panel düzenledi.

HP'den verilen bilgiye göre, panel HP Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş’ın açılış konuşmasıyla başladı. Karataş, konuşmasında 21'nci yüzyılda hâlâ kadın haklarının, eşitsizliğin, şiddetin konuşuluyor olmasının üzücü olduğunu, dünyanın birçok yerinde kadınların hâlâ eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu da vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumunun Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda kadın hakları konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Karataş, bu hakların bir ayrıcalık değil temel insan hakkı olduğunu, eşitliğin yalnızca yasal düzenlemelerle değil, toplumsal bilinç, dayanışma ve kararlı bir mücadeleyle hayata geçirilebileceğini kaydetti.

-Köroğlu

Halkın Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, sağlık sisteminde eşitsizlikler bulunduğunu, bir toplumda sağlık hizmetlerinin adil olmaması durumunda gerçek eşitlikten söz edilemeyeceğini söyledi.

Hasta Hakları Yasası’nın bulunmamasının ülkede önemli bir eksiklik olduğunu belirten Köroğlu, sağlık sisteminde yurttaşın haklarının güvence altına alınması gerektiğini, sağlıkta yaşanan sorunların yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını, bunun yönetim, eğitim ve toplumsal eşitsizliklerle doğrudan bağlantılı yapısal bir mesele olduğunu kaydetti.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sağlık alanında da kendini gösterdiğini dile getiren Köroğlu, özellikle kadınların, kırsalda yaşayanların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimde daha fazla zorluk yaşayabildiğini belirtti. Köroğlu, sağlık politikalarının eşitlik temelinde planlanması gerektiğini vurgulayarak, “Eşit değilsek sağlıklı değiliz, sağlıklı değilsek özgür değiliz” dedi

-Anibal

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Anibal, toplumsal eşitliğin kadınların dış görünüşleri üzerinden değil, ortaya koydukları emek ve üretim üzerinden değerlendirilmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Kadınların toplumda sıklıkla görünüşleri üzerinden yargılandığına dikkat çeken Anibal, gerçek eşitliğin kadınların erkekler gibi görünmesi değil, aynı emek ve üretimle aynı standartlar üzerinden değerlendirilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Anibal, kadınların katkılarının görünür kılınmasının ve emeğin esas alınmasının daha adil ve eşit bir toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

-Uzun

Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı Duygu Uzun, ülkede eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığını belirterek, eğitimin planlama ve işbirliği gerektiren bir devlet politikası olması gerektiğini vurguladı.

Farklı bölgelerdeki çocuklara sunulan eğitim kalitesi ve altyapının eşit olmadığını, özel gereksinimli çocukların ise yeterli eğitim fırsatına erişemediğini ifade eden Uzun, kadınların üniversite mezuniyet oranlarının yüksek olmasına rağmen istihdam ve liderlik pozisyonlarında hâlâ eşitsizlikler yaşandığını kaydetti.

Eğitimde gerçek fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için anaokuldan üniversiteye kadar kaliteli eğitim, nitelikli öğretmenler, cinsiyetçi olmayan meslek yönlendirmesi ve aile-öğretmen işbirliği gerektiğini belirten Uzun, çocukların yanında ailelerin de bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

-Ezgin

Halkın Partisi Disiplin Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Özgül Ezgin, dijital şiddetin giderek büyüyen bir toplumsal sorun haline geldiğini, çevrim içi ortamda yaşanan şiddetin bireylerin psikolojik ve sosyal yaşamı üzerinde ciddi etkiler yarattığını vurguladı.

Ezgin, tehdit, nefret söylemi, siber taciz, özel bilgilerin ifşası ve dijital takip gibi yöntemlerle ortaya çıkan dijital şiddetin özellikle kadınları, kız çocuklarını, LGBTİ+ bireyleri ve hak savunucularını hedef aldığını belirterek, bu durumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de yakından bağlantılı olduğunu ifade etti.

Dijital alanlarda yaşanan şiddetin ifade özgürlüğünü ve kamusal hayata katılımı da zedelediğini kaydeden Ezgin, dijital şiddetle mücadelede hem bireysel önlemlerin hem de kamu kurumları, eğitim kurumları, sivil toplum ve dijital platformların ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ezgin ayrıca, dijital şiddetin sıradanlaştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Dijital alanlar korkunun değil, eşitliğin, güvenliğin ve özgür ifadenin mekânı olmalıdır” dedi.