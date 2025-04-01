Dışişleri Bakanlığı, EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından yayınlanan mesajlar ve yapılan kutlamaların, Rum/Yunan zihniyetinin Kıbrıs politikasında geçmişten bugüne herhangi bir değişiklik olmadığını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’da EOKA yıl dönümü vesilesiyle okullarda etkinlikler düzenlenmesinin kararlaştırıldığına işaret edilerek, artan dozdaki bu mesajların akabinde, Yunanistan’ın bir AB milletvekilinin göstericilerin “Kıbrıs Yunandır” şeklindeki sloganlarının doğru olduğunu çünkü “Kıbrıs’ın Yunan” olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, geçmişten bu yana kendini Kıbrıs adasının tek sahibi olarak gören ve Kıbrıs Türk halkını eşit sahibi olduğu bu topraklarda “azınlık bir toplum” olarak kabul eden Rum/Yunan ikilisinin, bir anlaşmaya varmak istemediği; tek emelinin Kıbrıs Türklerini bezdirme politikalarıyla sindirerek, “azınlık” haklarını kabul ettirmek olduğu vurgulandı.

Dışişleri açıklamasında şunlara da yer verildi:

“Sözde bir anlaşmaya varma söylemlerinde hiçbir samimiyet bulunmayan Kıbrıs Rum liderliğinin halkını aklı selimle davranmaya davet edeceği yerde Türk düşmanlığını körüklemesi, gencecik beyinleri düşmanlık tohumlarıyla zehirleme çabası ve eğitim sistemini bu kirli siyasete alet etmesi geriye dönülemez tahribatlar yaratmakta ve Adadaki iki halk arasındaki derin güven boşluğunu perçinlemektedir.

Kıbrıs adasındaki hakimiyetçi zihniyetini genç nesillere aşılamaya çalışan Kıbrıs Rum liderliğini bu yanlıştan dönmeye ve Adadaki mevcut gerçekleri halkına kabullendirmeye davet ediyoruz.

Kıbrıs adasının tek gerçeği yan yana yaşamakta olan iki ayrı devlet ve iki ayrı halk gerçeğidir. Barış içinde sürdürülebilir bir gelecek bu halkların ve devletlerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerinin kabulü ile mümkündür.”