Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çatışma bölgelerinde bulunan 7 KKTC vatandaşının İstanbul’a ulaştığını, 27 vatandaşın ise bu akşam ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 7 KKTC vatandaşının cumartesi günü Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a tahliye edildiği ve Kahire üzerinden dün İstanbul’a ulaştığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı’ndan dün Mısır’a tahliye edilen toplam 27 KKTC vatandaşının ise bu akşam Kahire üzerinden İstanbul’a ulaşması beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların başlamasıyla birlikte, kalıcı veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen KKTC vatandaşları ile ailelerinin bölgeden güvenli tahliyesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşların tahliye edildiği kaydedilerek, geriye kalanların, güvenli bir şekilde ve en kısa sürede bölgeden tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti makamları ile koordinasyon ve işbirliğinin devam ettiği aktarıldı.