Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en prestijli gayrimenkul ve inşaat ödüllerinden biri olan Property NC Awards 2025, 26 Nisan Cumartesi akşamı Cratos Premium Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Birçok farklı ülkeden iş dünyasının önde gelen isimlerinin, sanatçıların, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Döveç Group olağanüstü bir başarıya imza atarak tam 22 farklı kategoride ödül kazandı.

Üçüncü kez “Yılın En İyi İnşaat Şirketi” ödülüne layık görülen Döveç Group, gerçekleştirdiği başarılı projeler, yenilikçi yaklaşımı ve sektör liderliğiyle dikkat çekerek başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.

.35 Yılı Aşkın Süredir Tecrübenin Getirdiği Değişmeyen Değerler

Döveç Group’un bu etkileyici başarısının temelinde, 35 yılı aşkın süredir edindiği köklü geçmişi ve bu süreçte titizlikle koruduğu kurumsal değerleri yatmaktadır. İnsan mutluluğunu merkezine alan projeler üretme hedefi, yüksek kalite standartlarına bağlılık, güven esaslı iş ortaklıkları, modern mimari çözümler ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma vizyonu, şirketin her projesinde kendini açıkça göstermektedir.

Şirketin bu yıl yeniden “Yılın En İyi İnşaat Şirketi” seçilmesi, yalnızca tamamlanan projelerin kalitesini değil, aynı zamanda Döveç Group’un teknolojiyi etkin kullanma becerisini, çağdaş şehircilik vizyonunu ve inovasyona verdiği önemi de gözler önüne sermiştir.

Sosyal Sorumlulukta Öncü Bir İmza: Muharrem Döveç Ortaokulu

Döveç Group, sosyal sorumluluk alanında da sektöre örnek teşkil eden çalışmalarıyla öne çıkmaya devam etmektedir. Şirketin eğitim alanında gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan Muharrem Döveç Ortaokulu, gecede iki ayrı kategoride ödüle layık görülerek büyük takdir topladı. “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ve “En İyi Sosyo-Kültürel Proje” ödüllerinin sahibi olan okul, çağdaş eğitim altyapısıyla bölge gençliğine modern bir öğrenim ortamı sunmaktadır.

Bu önemli yatırım, Döveç Group’un yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, sosyal gelişimi de desteklemeyi bir kurum politikası haline getirdiğinin somut bir göstergesi olmuştur.

Sektörün Gelişimine Sağlanan Katkı

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Döveç Group Direktörü Burçin Döveç, Property NC Awards organizasyonunun Kuzey Kıbrıs inşaat sektörüne kazandırdığı vizyon ve kalite anlayışına dikkat çekerek, organizasyonu düzenleyen Ayşe ve Mehmet Kozansoy çiftine ve değerli jüri üyelerine teşekkürlerini iletti. Döveç ayrıca, sektördeki firmaların kendi gelişim alanlarını keşfetmelerine ve inovatif adımlar atmalarına imkan tanıyan bu ödül sürecinin, sektörel ilerlemede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Burçin Döveç konuşmasında ayrıca, kazanılan her ödülün ardında Döveç Group’un özverili çalışanlarının, güvenilir iş ortaklarının ve sadık müşterilerinin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, Döveç ailesinin tüm üyelerine teşekkürlerini sundu.

Geleceğe Güvenle İlerleyen Bir Marka

Döveç Group, elde ettiği bu önemli başarıları, kalite odaklı yaklaşımının, yenilikçi vizyonunun ve toplumsal sorumluluk bilincinin doğal bir sonucu olarak görmekte; her ödülü, geleceğe yönelik daha büyük hedeflere ulaşma yolunda bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirmektedir.

Şirket, bugüne kadar sürdürdüğü ilkeli duruşunu ve mükemmellik odaklı çalışmalarını, önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettirme kararlılığı içerisinde bulunmakta ve sektörüne değer katmaya devam etmektedir.

Döveç Group, bu başarıları ile geleceğin projelerini şekillendirme sorumluluğunu en üst seviyede hissetmekte ve attığı her adımda topluma ve sektöre değer katmayı temel hedef olarak görmektedir