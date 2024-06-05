DP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Çeliker, Kıbrıslı Türkleri 9 Haziran Pazar günü yapılacak AB Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmamaya çağırdı.

Çeliker yaptığı yazılı açıklamada, halkı, ambargoları daha fazla görünür hale getirmek için gayret sarf etmeye davet etti.

9 Haziran Pazar günü, Avrupa Birliği Parlamentosu için seçimler yapılacağını ve Kıbrıslı Türklerin, bir halk olarak bu seçimlerde yeri olmadığını dile getiren Çeliker, Demokrat Parti olarak, AB Parlamento seçimlerinin, Kıbrıslı Türklerin, ayrı bir halk olarak kendi seçimleri olmadığını belirtti.

“Bu seçimlerde Kıbrıslı Türklerin oy kullanması, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuzey'

deki otoritesine yardım etmek ve Kıbrıslı Türklerin Osmosis yoluyla, tüketilmesine katkı koymakla eş anlamlıdır.” ifadelerini kullanan Çeliker, çok uzun yıllardan beri devam eden çözüm görüşmelerinin, Kıbrıslı Rumların çözümsüzlük için her manevrayı yapmaları ve sonunda yine çözüm isteyen taraf gibi görünme gayretleri nedeniyşe duvara tosladığını kaydetti.

“Dünyanın bir çok saygın devleti, direkt Kıbrıslı Türkleri haklı gören mesajlar vermeseler bile, görevden çekilen tüm bu yetkililer, zaman içinde Kıbrıslı Türklerin haklı duruşunu takdir eder duruma gelmektedirler.” diyen Çeliker, “Çözüm karşıtı Kıbrıslı Rum otorite, bu seçimleri bahane ederek ve bazı Kıbrıslı Türkleri de aday yaparak, Kıbrıslı Türklerin haklı davasındaki meşruiyetini sorgulatmak ve Kıbrıslı Türkleri, zaman içinde bıktırarak, ambargolar ve her çeşit kısıtlama ile bezdirerek, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapmak arzusundadırlar.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun çözümünün, yan yana yaşayacak olan iki devlet ve bu iki devletin dostluğu, karşılıklı saygıya dayanan iş birliği ile oluşacak olan ortam olduğunu belirten Çeliker sözlerini şöyle tamamladı:

“Spor ambargoları, kültür sanat ambargoları, siyasi ambargolar, ekonomik ambargolar, iyi niyet göstergesi değildir. Tüm bu ambargolara rağmen, Güney Kıbrıs üzerinden bu AB Parlamentosu seçimlerine aday olan Kıbrıslı Türklerin de bu süreçlerde, Kıbrıslı Türklere yönelik kullandıkları söylevler, samimi değildir, inandırıcı değildir.

Bu nedenlerle, Demokrat Parti, Kıbrıslı Türkleri, 9 Haziran 2024 günü yapılacak olan AB Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmamaya ve ambargoları daha fazla görünür hale getirmek için gayret sarf etmeye davet edecek."