DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, DP Olağan Kurultayı’nın 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini açıkladı.Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yazılı bir açıklama yaparak, DP Olağan Kurultayı’nın 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Akpınar, “Kurultayımız, tüzüğümüzün 10 ila 16. maddeleri ile 70 ila 73. maddeleri arasında yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmekte olup, hem Genel Başkanlık hem de Parti Meclisi Üyelikleri için demokratik seçim süreci içeriyor olacaktır” ifadelerini kullandı.

Serhat Akpınar, Kurultay’ın gündemini de açıkladı:

“Divan Başkanı konuşması,

-Genel Sekreter’in tüzüksel ve organizasyonel bilgilendirme konuşması,

-Genel Başkan’ın açış konuşması,

-Faaliyet ve mali raporların oylanması,

-Genel Başkanlık seçimi,

-Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yer alacaktır.

Adaylıklar, 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Demokrat Parti Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak yapılmalıdır.”

“HALKIN İRADESİYLE GELECEĞE”

DP Genel Sekreteri Akpınar, “Demokrat Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana halkın iradesine, çok partili demokrasiye ve sosyal devlet anlayışına olan bağlılığımızı her kurultayda daha da güçlendiriyoruz. Tüm halkımıza, kurucularımıza, üyelerimize ve basın mensuplarımıza açık olan bu önemli günümüzde, demokratik olgunluk içinde bir süreci birlikte yaşayacağız” dedi.