Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) temsilen TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Ünal Üstel, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende ayrıca, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen siyasi parti temsilcileri ile heyetler de yer aldı.

Tören İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Karşılıklı mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

-Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı hiçbir dönemde masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hiçbir dönemde masadan kaçan taraf olmadığını, bundan sonra da olmayacağını belirterek, “Çözüm iradesine sahip olan ve bu iradeye sahip olduğunu defalarca kanıtlamış Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün bedelini ödemeye mahkum edilmesini adil bulmamızı, bunu içimize sindirmemizi kimse istemesin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sonu gelmeyen ya da başarısızlıkla sonuçlanacağı baştan belli olan müzakere masalarını değil, adada ve bölgede istikrara ve barışa hizmet edecek kalıcı bir çözümü istediğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa Kıbrıs Türk halkının da o kadar vardır. Ve Kıbrıs Türk halkı, egemenlik ve eşitlik haklarının ihlal edilmesine, görmezden gelinmesine, yok sayılmasına izin vermeyecektir.

Bugün uluslararası ilişkilerde en önemli ve belirleyici konular arasında yer alan güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbonlar, ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın karar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Bu alanlar bu adada ortak yetki alanlarıdır. Bizim Kıbrıs Rum halkının hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur. Ama bilinmelidir ki kendi halkımızın hak ve çıkarlarının ihlal edilmesini de asla içimize sindirecek değiliz. Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bugün de, hakkı olandan fazlasını talep etmemekte, hiç kimsenin hakkına göz dikmemekte ama hakkından azına da asla rıza göstermemektedir.

Bu sorunun çözüm yolu elbette diyalog, diplomasi ve müzakeredir. Konu kapsamlı çözüme ilişkin müzakere olduğunda bir noktanın altının çizilmesi gerekir. Aynı yolu yürüyerek farklı bir sonuca ulaşmak mümkün olamayacağına göre, yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve yöntemleri değiştirmek şarttır.”

Erhürman, olası bir sürecin sonunda Kıbrıs Rum liderliğinin retçi tutumuyla karşılaşılması halinde hiçbir şey olmamış gibi bugünkü statükoya geri dönülecek bir süreci kabul etmeyeceğini belirtti.

Kapsamlı çözüme yönelik çözüm odaklı bir müzakere masası varsa orada olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, adadaki iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya, güvenin tesis edilmesine, çözüm atmosferinin yaratılmasına, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilerideki çözüme katkıda bulunacak biçimde iş birliklerinin ve çözümlerin üretilmesine yönelik görüşme masasında da olacağını kaydetti.

Erhürman, “Bu zorlu mücadelemizde, adanın tamamının garantörü olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi bugün de her koşulda yanımızda olduğunu, sarsılmaz kardeşlik bağlarımız çerçevesinde gelecekte de kayıtsız şartsız yanımızda olacağını bilmek bizim en büyük güvencemizdir.” dedi.

Halkın sıkıntılarının yalnızca Kıbrıs sorunuyla ve uluslararası alanla ilgili olmadığını, içeride de ciddi sıkıntıları olduğunu kaydeden Erhürman, bu sıkıntıların hızla aşılması için hep birlikte çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

-Yılmaz: “Ortak milli davamızı savunmayı ve KKTC’nin hak ettiği konuma ulaşması için kararlılıkla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye halkının bayram tebrikini iletti.

Yılmaz, KKTC Devleti’nin Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden vazgeçemeyeceklerinin teminatı olduğunu vurguladı.

Gazze başta olmak üzere bölgede ve dünyada yaşanan trajedilerin müstakil bir devlete ve siyasi eşitliğe sahip olmanın değerini net şekilde ortaya koyduğunu anlatan Yılmaz, “Elbette ki adanın tamamına yönelik herkesin faydasına olacak işbirliklerine siyasi eşitlik temelinde olumlu yaklaşıyoruz. Birleşmiş Milletler zemininde belirlenen alanlarda somut adımlar atılmasını bekliyoruz.” dedi.

Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için samimi irade koyan tarafın daima Kıbrıs Türk tarafı olduğunu, Rum tarafının çözüm iradesi bulunmadığının açık olduğunu söyleyen Yılmaz, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını siyasi eşitliğe sahip olmayan bir azınlık olarak gördüğünü belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na hitaplarında dört defa uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ettiğini de anımsattı.

Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmek istemediği gibi KKTC’nin anavatan ve garantör Türkiye ile gönül birliği içinde olmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Herkes bilsin ki, Kıbrıs Türk halkının davası bizim de davamızdır. Ortak milli davamızı savunmayı ve KKTC’nin hak ettiği konuma ulaşması için kararlılıkla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

KKTC’nin ekonomik kalkınmasına destek olmanın kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu kaydeden Yılmaz, “KKTC’nin kalkınması, kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefine kararlılıkla bağlıyız.” dedi. Yılmaz, ihtiyaç duyulan alanlarda yatırımları ve projeleri KKTC hükümetiyle istişare ve eş güdüm halinde yürütmeye kararlılıkla devam ettiklerini, bu çerçevede her yıl imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarıyla Kıbrıs Türk halkının hayat standartlarını yükseltecek projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı yanınızdadır. Her zaman da yanınızda olmaya devam edecektir.” diyen Yılmaz, “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın gönül birliğimiz ve kardeşliğimiz.” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından yapılan resmi geçit ile tören sona erdi.