Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Kıbrıs Türkünün varlığının devamının, gelecek kuşaklara aktarılan değerler ölçüsünde olacağını kaydetti.

Akça, bu ruhu korumak güçlendirmek için Kıbrıs’ta 7’den 77’ye ilgi ve gururla okuyacağı çizgi kitapları her yıl olduğu gibi okullara ücretsiz dağıtmaya devam etiklerini, Rauf R. Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük kitaplarınınsa telefonlardaki uygulamalara üzerinden indirilebileceğini belirtti.

Akça, “Liderlerimizi andığımız bu anlamlı haftada milli eğitime kaynak olacak çok değerli bir projeye daha hayat vermenin mutluluğu içindeyiz. Yeni proje ile Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük adlı kitaplarımızın uygulamalarını her öğrencimizin ücretsiz olarak internet üzerinden telefonlarına indirebileceğini kamuoyumuz ile paylaşmak istiyoruz. Bu anlamlı projede çözüm ortağımız olan EDS Bilişim’e ve Güneşyolu Yayın Yapım’a teşekkürü borç biliriz.” ifadelerini kullandı.