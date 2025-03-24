Dr. Hasan Topal’ın “Bakkal Defteri” adlı kitabının tanıtım ve imza günü etkinliği, 26 Mart Çarşamba günü saat 15.30’da Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yapılacak.

Dr. Hasan Topal, kitabıyla ilgili açıklamasında “Bakkal defteri yalnızca ticaretin kaydını tutan bir belge değil aynı zamanda bir toplumun sosyo-ekonomik yapısını, kültürel dinamiklerini ve günlük yaşamını aydınlatan önemli bir tarihsel kayıttır” ifadelerini kullandı.

Dr. Hasan Topal, “Vadili köyündeki bu bakkal defteri 20. yüzyılın ortalarındaki Kıbrıs Türk toplumunun sosyal yapısını ve ekonomisini anlamak için paha biçilmez bir kaynaktır” dedi.