Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı tekliflerin 18 Ocak’a kadar kabul edileceğini duyurdu.

DÜÇ’ten yapılan duyuruya göre, Şehit Teğmen Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde 50 baş kasaplık kuzu ve 1 baş kasaplık koç kapalı zarf yöntemiyla canlı ağırlık üzerinden satılacak. Taban fiyatın kuzu için 145 TL/kg ve koç için 110 TL/kg olduğu kaydedildi.

Tekliflerin KDV'siz, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 27 Ocak Cumartesi gününe kadar hayvanları almasının zorunda olduğu belirtildi. Hayvanların 26 Ocak’a kadar alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceğine işaret edildi.

Satışa sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği, tekliflerin en geç 18 Ocak Perşembe 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.