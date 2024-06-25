Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali, 1974 sonrası evlenip, eşi vefat eden ve dulluk maaşı alacak hak sahiplerine Güney Kıbrıs Çalışma Bakanlığı tarafından mektup gönderileceğini bildirdi.

Kolozali yaptığı yazılı açıklamada, 1974 sonrası evlenip, eşi vefat eden ve dulluk maaşı almak için Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yapılan başvuruların incelenmeye başlanacağını belirttiklerini hatırlattı.

Yaptıkları görüşmeler neticesinde Güney Kıbrıs Çalışma Bakanlığı’nın, hak sahiplerine mektup göndererek, kimlik fotokopisi, Güney Kıbrıs Mahkemelerinden alınacak ölene kadar birlikte yaşama belgesi, banka IBAN numarası ile birlikte Derinya, Larnaka ve Lefkoşa’da bulunan Sosyal Sigortalar Dairelerinden herhangi birine şahsen başvurup, bu belgeleri ibraz etmelerini talep edeceğini ifade eden Kolozali, bu işlem sonucunda önceden müracaat edenlerin, müracaat tarihinden itibaren maaşlarının geriye dönük olarak ödeneceğini kaydetti.

Kolozali, iletişim için 0533 861 59 04 numaralı telefondan Ali Gulle’ye veya 22 72640 numaralı telefondan sendikaya ulaşabileceğini belirtti.