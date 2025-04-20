Lefkoşa, İskele-Ercan ana yolu ve Alsancak’ta dün meydana gelen trafik kazalarında beş kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Şehit Mustafa A. Ruso caddesinde dün saat 05.20’de meydana gelen kazada, 92 promil alkollü Muhammet Yekta (E-22), yönetimindeki KP 180 plakalı salon araçla Özkan Auto galeri önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. KP 180 plakalı araç, Özkan Auto galeride park halinde bulunan iki araç ve galeriye ait demir profil direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araçlar iki ayrı araca daha hasar verdi.

İskele-Ercan ana yolunda motosiklet kazası…Dört yaralı

Öte yandan dün 17.00’de İskele-Ercan ana yolu üzerinde, Murat Kaya (E-40), yönetimindeki ND 909 plakalı motosikletle Yonca Kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada, Çukurova köyü yakınlarında, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı tehlikeli mahalde geçmeye çalışırken karşı istikametten gelen Beşir Sesli (E-56) yönetimindeki YG 091 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, YG 091 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hicran Sesli (K-56) ve Özlem Sesli (K-30) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Murat Kaya, vücudundaki muhtelif kırıklar nedeniyle ortopedi servisine müşahede altına alınırken, diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

- Alsancak Karaoğlanoğlu caddesi üzerindeki kazada araç takla attı…Bir yaralı

Alsancak Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ise, bir araç takla attı. Suat Hacıoğlu, (E-36) yönetimindeki PB 633 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra takla atarak yol içerisinde tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan PB 633 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi Acil Serviste müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.