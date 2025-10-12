Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum altı öğretmen sendikası Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle, ara bölgede ortak etkinlik düzenledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'ndan (KTÖS) verilen bilgiye göre, resepsiyon KTÖS, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN); Güney Kıbrıs’tan İlköğretim Öğretmenleri Sendikası (POED), Ortaöğretim Öğretmenler Birliği (OELMEK) ve Teknik Öğretmenler Sendikası (OLTEK) tarafından düzenlendi.

KTÖS Genel Sekreteri ve Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Kıbrıs Temsilcisi Burak Maviş, “Kıbrıs’ın her iki tarafındaki öğretmenler, özgür düşünen ve barışa inanan kuşaklar yetiştiriyor” dedi ve iki toplumlu işbirliğinin sadece eğitim alanında değil, toplumlar arası köprüler kurmak açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

“Barış, eğitimle mümkündür. Çözüm, birbirimizi anlamaktan geçer” ifadesini kullanan Maviş, eğitimcilerin geleceğe barış, eşitlik ve umutla yürüyen bir nesil yetiştirme sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Maviş, adanın iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde yeniden birleşmesinin mümkün olduğuna inandığını kaydetti.

Etkinlikte KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, DAÜ-SEN Dış İlişkiler Sekreteri Yeşim Dede, POED Genel Sekreteri Haris Haralambus, OELMEK Yönetim Kurulu Üyesi Kyriakos Mathaiou ve OLTEK Yönetim Kurulu Üyesi Christos Galatis de söz aldı.