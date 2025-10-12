Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 10 km ve 21 km koşularında yaş gruplarında dereceye girenlere ödülleri verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu 10 km ve 21 km mesafeli koşularda, 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş ve 65+ olmak üzere 7 yaş kategorisinde dereceye giren koşuculara kupa ve ödülleri verildi.

Ödüller LTB Asbaşkanı Tolga Ahmet Raşit, Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Yetkilisi, Atletizm Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, Kahve Dünyası Direktörleri Servet Topal Yıldız ve Göksel Topal, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, Saka Su Direktörü Tolga Atakan, Puma Direktörü Hasan Çerkez, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Md. Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Pro Temizlik Direktörü Çağan Alganer ve Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın tarafından takdim edildi.

Lefkoşa Maratonunda dereceye girenler:

10 KM YAŞ KATEGORİLERİ SONUÇLARI

10 KM Kadınlar - 18-29 Yaş

SELİN SOYKURT – 00:47:24

SABRİYE SERDAHOĞULLARI – 00:48:33

ŞİFA SELÇUKLU – 00:49:53

10 Km Kadınlar - 30-39 Yaş

1.SILA ÖZGÜRGÜN CANKAYA – 00:50:22

2.SEDA ALİBEŞİROĞLU – 00:50:38

3.PINAR ERÇAL – 00:52:54

10 Km Kadınlar - 40-49 Yaş

1.FEYZA ERKAL – 00:47:09

2.ESRA TOPUZ – 00:48:55

3.FATOŞ TOZAKI – 00:51:16

10 Km Kadınlar 50-54 Yaş

1.EMEL YAĞAN – 00:53:58

2.SURİYA ÖZLER – 00:55:53

3.NAZAN SAYIL – 00:56:28

10 Km Kadınlar 55-59 Yaş

1.SUE HOLLICK – 00:53:15

2. GÜLCAN NASIROĞLU- 01:06:25

10 Km Kadınlar 60-64

1.NİLGÜN VARER – 00:59:31

2.SUE SMITH – 01:01:41

3.BRIGITTE MARSTON – 01:06:37

10 Km Kadınlar 65 +

1.WENDY EVELYN MCDUFF – 01:00:08

2.FATMA NEVGÜL RAMİZ – 01:24:50

3. FİGEN ULUSAN – 01:28:03

10 Km Erkekler - 18-29 Yaş

1.ENİS ALÇICI – 00:35:46

2.ÖMER FARUK KICIM – 00:38:13

3.ABDUL-AZIZ IYANDA AZIZ – 00:38:28

10 Km Erkekler - 30-39 Yaş

1.VELİ ATİKOĞLU – 00:36:10

2.İSMET ABBASOĞLU – 00:36:56

3.ERİM DEBRELİ – 00:37:34

10 Km Erkekler - 40-49 Yaş

1.ESER KURT – 00:34:26

2.MEHMET SAKALLI – 00:36:20

3.ALİ KORKMAZ – 00:38:38

10 Km Erkekler - 50 - 54 Yaş

1.ŞEVKİ AHCIHOCA- 00:42:41

2.NICOLAS PHİLOTMEO – 00:45:31

3.SERHAN ÖZYOLAÇ – 00:46:39

10 Km Erkekler – 55-59 Yaş

1.KEITH USHER – 00:42:17

2.AKAY AŞİNA – 00:45:40

3.CLINTON SMITH – 00:46:42

10 Km Erkekler- 60-64 Yaş

1.YURY KRUPITSA – 00:42:18

2.IAN BARKER – 00:45:35

3.MEHMET İNECİ – 00:45:49

10 Km Erkekler – 65 +

1.ÖZCAN DAĞAŞANLAR – 01:10:35

21 KM YAŞ KATEGORİLERİ SONUÇLARI

21 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1.YULIA ZOZULİA – 01:43:30

2.BUSE ÜRETEN – 01:48:25

3.BERMET ULANBEK – 02:03:55

21 Km Kadınlar 40-49

1.EVREN GÜRTUNÇ – 01:45:46

2.MELDA ÜNAL – 01:48:24

3.NURAN ÖZ – 01:50:53

21 Km Kadınlar 50-54

1.EVELYN DOLORES GEDI – 01:51:34

21 Kadınlar 55-59

1.AYŞE DEVECİ – 01:54:09

2.SPRINGER MEIKE – 02:12:25

21 Km Kadınlar 60-64

1.KADRİYE DEBRELİ – 02:09:59

21 Km Erkekler - 18-29 Yaş

1.OKAN YUMUK – 01:19:27

2.ALPHA OUMAR BALDE – 01:19:58

3.TUĞCAN ÖZKIZAN – 01:25:59

21 km Erkekler - 30-39 Yaş

1.ERSAN ÇOKER – 01:19:36

2.BORA AĞIT – 01:24:52

3.BEKİR DOĞAN – 01:27:27

21 Km Erkekler - 40-49 Yaş

1.LI OLEG – 01:22:07

2.ONUR OZAN – 01:27:58

3.ALİ KAYRAL 01:28:21

21 Km Erkekler - 50-54 Yaş

1.AHMET BAYRAM – 01:17:24

2.CEMAL İNECİ – 01:23:00

3.ERKAN EMİRZADE – 01:35:05

21 Km Erkekler - 55-59 Yaş

1.ARİF ZİNG – 01:34:26

2.İBRAHİM ALTINAY – 01:40:12

3.HÜSEYİN SAYIL – 02:11:50

21 Km Erkekler 65 +

1.AYSIN ÖZTRAK – 01:40:30