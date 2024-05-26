Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eyleminde, eylem yerine hayvan getirenlerin cezalandırılmasını istedi.

Hareket adında Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Et ithaline karşı olmak ve üretimi savunmak hayvan haklarını hiçe saymayı gerektirmez. Daha da ötesi, hayvan hakları, bizce yetersiz olsa da, yürürlükteki Hayvan Refahı Yasası ile koruma altındadır ve hayvanlara eziyet etmek suçtur.” dedi

Hayvanların ölüsüne veya dirisine saygı göstermeyenlerin, hayvancılık işletmesi yapmasının engellenmesi ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nden ihraç edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada “Eylem özgürlüğü, bir canlıya işkence yapmayı, dirisine veya ölüsüne saygı göstermeyerek hayvan onurunu zedelemeyi, vahşice davranmayı asla içermez. Bu tarz davranışlara toplumda müsamaha gösterilmesi insanlık onurunu da zedeler. Eylem adı altında suç işleyenlerin derhal cezalandırılmasını talep ediyoruz.” denildi.

Hükümetin et ithalatı kararını, çiğ süt fiyatlarını ve girdi maliyetlerindeki artışı protesto için Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin yaptığı eylemin, halkın üretimden koparılması açısından önemli olduğu belirtildi.

Diğer taraftan et fiyatlarının da yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, “Planlı ve örgütlü bir tarım ve hayvancılık politikasıyla maliyetlerin azaltılabileceğini böylelikle hem çiftçi ve köylülerin üretimlerine devam edebileceğini hem de halkın beslenme ihtiyacının karşılanabileceğini vurguluyoruz.” denildi.