Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı.

Duran, 20 Temmuz 1974'te yazılan kahramanlık destanının, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Barış Harekâtı'nın adada barışın, huzurun ve istikrarın temellerini attığını vurguladı.

Mesajında, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri ise şükranla andığını ifade eden Duran, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamladığını kaydetti.

Burhanettin Duran, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin süreceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir."