EDEK'in yeni başkanı Nikos Anastasiu oldu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Anastasiu’nun EDEK başkanlığına seçildiği sürece ilişkin ayrıntılara yer verdi. Habere göre EDEK başkanlığı seçimine bin 787 delege katıldı. Geçerli oy sayısının bin 772, geçersiz oy sayısının 8, boş oyun ise 7 olduğu seçimde, Nikos Anastasiu bin 474, diğer aday Diomidis Diomidus ise 298 oy aldı.

Nikos Anastasiu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından tebrikleri kabul etti. Anastasiu, EDEK Başkanlığından ayrılan Marinos Sizopulos ile de bir görüşme yaptığı belirtildi.

Parti içerisindeki seçim süreci Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Birleşik Krallık olmak üzere sekiz merkezde yapıldı.

-Anastasiu

Yeni EDEK Başkanı Nikos Anastasiu, seçimi kazanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada başkanlığa seçilmesinin büyük bir sorumluluk olduğunu, ortak amaç içerisinde herkesin birlik içerisinde olması gerektiğine dikkati çekti.

Amacın EDEK’in tüm dinamiklerinin birleşmesi olduğunu ifade eden Anastasiu, partiden uzaklaşanların da yeniden parti içerisinde faaliyet göstermesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Nikos Anastasiu’nun özgeçmişine de yer veren gazete 1963 yılında “Argaka” (Akçay) köyünde doğan Anastasiu’nun 1974 sonrasında Aşağı Polemidya’da (Binatlı) ikamet etmeye başladığını yazdı. Ukrayna’da inşaat mühendisliği öğrenimi görüp, aile şirketlerinde çalışan Anastasiu’nun evli ve üç çocuk babası olduğu belirtildi.