Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, ülkenin yeni bir ekonomik modele ihtiyacı olduğunu belirtti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Ekinci, Kıbrıs TV’de Seher Akbağ’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak, ekonomi, dijital dönüşüm, gençlik politikaları ve yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin mevcut yapısal sorunlarının günü kurtarmaya yönelik adımlarla çözülemeyeceğini savunan Ekinci, Kuzey Kıbrıs’ın yeni bir ekonomik modele ihtiyaç duyduğunu söyledi. Mevcut sistem üzerinde yapılacak küçük düzenlemelerin yeterli olmayacağını kaydeden Ekinci, toplumu uzun vadeli ve sürdürülebilir bir dönüşüme ikna edecek yeni bir vizyon ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Ekinci, ekonomik sorunların çözümü için makro politikalar üretilmesi gerektiğini belirtti. Ekinci, toplumun karşı karşıya bulunduğu ekonomik sıkıntıların ancak güçlü bir siyasi irade ve geniş toplumsal uzlaşıyla aşılabileceğini kaydetti.

Dijital dönüşümün bu yeni ekonomik modelin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Ekinci, TDP’nin Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Bakanlığı kurulmasını savunduğunu söyledi. Dijitalleşmenin yalnızca teknolojiyle ilgili bir konu olmadığını kaydeden Ekinci, ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar tüm alanlarda verimlilik ve şeffaflık sağlayacak bir dönüşümden söz ettiklerini ifade etti.

-“Ülkedeki en büyük eksikliklerden biri veri yetersizliği”

Ülkedeki en büyük eksikliklerden birinin veri yetersizliği olduğunu belirten Ekinci, nüfusunu bilmeyen bir devletin sağlıklı eğitim, sağlık, ekonomi ve altyapı politikaları üretemeyeceğini söyledi. Veri odaklı yönetim anlayışının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getiren Ekinci, doğru planlama yapılabilmesi için öncelikle güvenilir veriler elde edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dijitalleşmenin kamudaki hantallığı azaltacağını ve şeffaflığı artıracağını ifade eden Ekinci, sağlık sisteminin dijital ortama taşınması, kamu hizmetlerine çevrim içi erişim sağlanması ve trafik cezalarının dijital yöntemlerle takip edilmesi gibi uygulamaların hayatı kolaylaştıracağını belirtti.

-“Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu kurulmasını destekliyoruz”

Gençlerin ülkenin geleceğinde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyleyen Ekinci, bilgi çağında gençlerin yalnızca siyasete katılan değil, yön veren aktörler haline gelmesi gerektiğini belirtti. Yurtdışına giden gençlerin ülkeye geri dönmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesini savunduklarını ifade eden Ekinci, bu amaçla “Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu” kurulmasını desteklediklerini söyledi.

Ekonomide yaşanan sorunların temelinde plansızlık bulunduğunu savunan Ekinci, gayrimenkul sektöründe kontrolsüz büyüme yaşandığını da kaydetti. Özellikle İskele bölgesinde yaşanan yapılaşmanın gerekli altyapı yatırımlarıyla desteklenmediğini ifade eden Ekinci, doğru planlama yapılması halinde elde edilen gelirlerin altyapı yatırımlarına yönlendirilebileceğini belirtti.

-CTP ile temaslar… “İş birliği süreci devam ediyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yürütülen temaslara da değinen Ekinci, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde başlayan iş birliği sürecinin devam ettiğini söyledi. Yerel seçimler öncesinde sosyal demokrat belediyelerin korunması ve yeni bölgelerde ortak hareket edilmesi yönünde görüşmeler yürütüldüğünü belirten Ekinci, TDP’nin temel hedeflerinden birinin Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki başarıyı korumak ve en az bir belediyeyi daha kazanmak olduğunu kaydetti.

2022 seçimlerinden sonra kapsamlı bir öz değerlendirme yaptıklarını ifade eden Ekinci, partinin daha geniş kesimlere ulaşan, daha dinamik ve çözüm odaklı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Ekinci, seçimlerin artık daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini de belirtti.