Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Malatya temasları çerçevesinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, ziyaretin anısına özel defteri imzaladı.

Korgeneral Topaloğlu’nun geçmişte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunduğunu ve Kıbrıs davasını yakından bildiğini ifade eden Öztürkler, kabulünden dolayı Korgeneral Topaloğlu’na teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Meclis Başkan Öztürkler’e yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi verildi.