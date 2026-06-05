Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün sabah toplanarak, gündeminde bulunan yedi yasa tasarısından dördünü oyçokluğu ile onaylayıp Genel Kurul'un gündemine sevk etti. Komite, diğer iki yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına ise bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan "Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı", “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı", ve "Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele aldı.

Komite toplantısına; Komite Başkan Vekili Cumhuriteçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Sami Özuslu hazır bulundu.

Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı. Toplantıya davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer de katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, ilk olarak gündeminde yer alan "Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele aldı ve bahse konu yasa tasarılarını oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite, daha sonra gündeminde yer alan "Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı, "Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)"nı ele alarak, genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında sürdürecek.