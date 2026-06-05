Yeşil Barış Hareketi ve Mimarlar Odası Dünya Çevre Günü nedeniyle, 8 Haziran Pazartesi “İklim Krizi ve Sürdürülebilir Yapılaşma” başlıklı panel düzenleyecek.

Mimarlar Odası'ndan verilen bilgiye göre, panel Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak.

Ziraat Mühendisi İzlem Nizam’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde, iklim değişikliğinin getirdiği tehlikeler ve yapılabilecekler üzerine konuşmalar yer alacak.

Şehir Plancısı Hıvsiye Öztoprak, "İklim Krizi ile Mücadelede Mekânsal Planlamanın Rolü” başlıklı sunumunda, kentlerin iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirilmesinde planlamalar, sürdürülebilir arazi kullanımı, afet risklerinin azaltılması ve çevresel etkilerin planlama süreçlerine dahil edilmesi konularına değinilecek.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ise, insanlığın doğayla kurduğu ilişkinin dönüşümü, bugünkü çevresel sorunların toplumsal kökenleri ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında konuşacak.

Dr. Birol Karaman ise, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, tüketim alışkanlıkları ve gelecek nesillere bırakılacak çevresel miras hakkında konuşma yapacak.

Panelde, Mimar Doç. Dr. Ercan Hoşkara ise, sürdürülebilir yapılaşma ve kentleşme politikaları hakkında görüşlerini paylaşacak.