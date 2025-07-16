Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu öncülüğündeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti.

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre heyette, EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Kadriye Pire ve Çağın Sergey yer aldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Kıb-Tek’te iş sağlığı ve güvenliği yasalarının ihlal edildiğini, mevcut koşulların ilkel ve sağlıksız olduğunu savundu. Peksever, bu konularda Çalışma Bakanı ile iş birliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Devletin yönettiği bir kurum olan Kıb-Tek’in, özel sektöre örnek olacak şekilde yasalara tam uyumlu bir şekilde işletilmesi gerektiğini belirten Peksever, Bakanlık ile bu konuda hemfikir olduklarını dile getirdi. Kıb-Tek’in ülkenin en büyük üretim tesislerinden biri olduğunu kaydeden Peksever, kurumda kadrolu personelin yanında dış hizmet alımının da bulunduğunu, bu nedenle iş güvenliği önlemlerinin hayati önem taşıdığını söyledi.