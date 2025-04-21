Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkan Özer Çelik, ilk ve orta eğitim kurumlarında okuyan çocuklara başörtüsü dayatması getirmesi muhtemel disiplin tüzüğündeki değişiklikleri onaylamadıklarını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Çelik, gelişmeleri “Endişe ile izlediklerini” kaydederek, toplumsal barışın sürdürülebilmesi için tüzük değişikliğinin bir an önce geri çekilmesini talep etti.

“Tüzük değişikliğinin geri çekilmemesi halinde bu tür girişimlere öncülük edenleri hiçbir şekilde affetmeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz” diyen Çelik, Kıbrıslı Türklerin İngiliz Sömürge İdaresi döneminde tüm zorluklara karşı Atatürk devrimlerini gönüllü olarak benimsediğini anımsattı.

Kıbrıslı Türklerin bu devrimlerin yarattığı güçle milli mücadelesini başarıya ulaştırdığını kaydeden Çelik, disiplin tüzüğünü, bu devrimi zafiyete uğratacak girişimlerin başlangıcı olarak gördüklerini belirtti.

Çelik, tüzük değişikliği ve okullardaki giyim tarzı bahane edilerek, Anavatan Türkiye kaynaklı bazı kesimlerin KKTC’deki üst düzey yetkililere yönelik “Kırıcı beyanlarını” da onaylamadıklarını ifade etti.