Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ile Gelsin şirketi iş birliği içerisinde kurulan, 60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi’nin ilk ve ücretsiz etkinliğinin dün ve bugün yapıldığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, merkezde görev alan uzmanlar eşliğinde fiziksel aktiviteler, müzik terapisi, beslenme ve ruh sağlığıyla ilgili sunumlar gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Ayrıca katılımcılar, sanatçı Turan Kamer’in canlı müzik performansıyla geleneksel şarkılar dinleyip dans etti.

Katılımcılara teşekkür belgeleri ve katılım sertifikalarının da dağıtıldığı kaydedildi.

60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi’de, müzik terapisi, diyetisyen takibi, fizyoterapist eşliğinde egzersizler, psikososyal destek uygulamaları, kuaför/berber desteği verilmekte, sanal gerçeklik gözlükleri ile el-göz-hafızayı destekleyen uygulamalarının yer aldığı belirtildi.

Katılımcıların hafıza ve yaşam kalitesini ölçen anketlerin de yapıldığı ifade edilirken, merkezin faaliyetlerine katılmak isteyenler için ön kayıtların başladığı; kayıt formunun https://forms.gle/Z9iQeDsyLfCKiohu9 adresinden doldurulabileceği; 0548 889 5005 veya 0548 840 2353 (Whatsapp veya GSM) numaralarının aranabileceği kaydedildi.