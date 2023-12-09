Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına değinerek, "İki aydır dünyanın gözü önünde, vicdanlarımızı paramparça eden bir kıyım yaşanıyor. Gazze'de sadece Filistinlilere, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa karşı affedilmesi mümkün olmayan suçlar işleniyor" dedi.

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın, Sancaktepe Belediyesi Kültür Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Salonu'nda düzenlediği "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması"nda, afet ve insani yardım gönüllüleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, en büyük hazinelerinden birinin, vatan sevgisi ve insani değerlerle yoğrulmuş aziz Türk milleti olduğunu dile getirerek, "Kalbi haysiyete mekan olmuş milletimizin merhametle mayalanmış gönlü hiçbir dönemde, dünyanın hiçbir yerindeki ıstıraba seyirci kalmamıştır. Milletimiz için merhametin bir erdem olmanın ötesinde karakter özelliği olduğunu, yalnız mazlum ve mağdur coğrafyalar değil, bugün artık bütün dünya biliyor. Çünkü bizler, merhamet görmenin ve merhamet etmenin zayıflık değil, aksine en büyük kuvvet olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Emine Erdoğan, bu inançla Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyanın en cömert ülkesi olmayı her koşulda sürdürmeye devam ettiğine vurgu yaparak, "Kurumlarımız ve milletimizle her türlü insani krizde gösterdiğimiz hassasiyetin bize katlanarak döndüğünü yakın zamanda da tecrübe ettik. Şubat ayında, 11 ilimizi kapsayan büyük bir deprem felaketi ile sarsıldık. Yıkıcı büyüklükteki felaketin etkilediği alan, dünyanın pek çok ülkesinden büyüktü. Bununla beraber, ülkemizde ve dünyada tecessüm eden büyük bir vefa ve gönüllülük çemberiyle kuşatıldık" ifadesini kullandı.

"Milletimizin birlik ve beraberliği, en büyük dayanağımız"

Devletin bütün kurumlarıyla sahaya inmesi, hükümetin bütün enerjisini ve kadrolarını seferber etmesi ve gönüllülerin fedakarlığıyla bu büyük afetin yaralarının her geçen gün biraz daha sarıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, yıllardır acılarına kayıtsız kalamadığımız bütün mazlumların duası ile milletimizin birlik ve beraberliği, en büyük dayanağımız oldu. Hepimiz, yitirdiğimiz canların acısını kalbimizde taşırken, el ele gönül gönüle verdik. Sizler, ülkemizin dört bir yanından geldiniz, sivil toplum kuruluşlarımızın aracılığıyla olsun, bireysel girişimlerinizle olsun, afet bölgesindeki halkımızın yardımına koştunuz. İhtiyaç malzemelerini sınıflandırmaktan, yemek pişirip dağıtmaya, arama kurtarmadan taziyeye ve gönüldaşlığa kadar hepiniz elinizden geleni yaptınız. Kiminiz, işinden aşından artırdıklarınızı ve dualarınızı depremzedelere gönderdiniz. Kiminiz, haftalarca, aylarca bölgede kalıp, vaktinizi ve emeğinizi seferber ettiniz."

"Merhametin bu topraklarda daha nice yıllar hüküm süreceğine olan umudumuz tazeleniyor"

Emine Erdoğan, etkinliğe katılan yardım derneklerinin çoğunun, devletle birlikte afet alanındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü, son aile de kendi çatısına kavuşuncaya dek evine geri dönmeme kararında olduğunu bildiğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetin izlerini silmek için sivil toplum örgütlerine başvuran gönüllülerin sayısının, bir anda birkaç katına çıkmasından milletçe iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, "En zor dönemimizde birbirine kenetlenmiş bir toplum olduğumuzu bir kez daha görmek, her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönül elçisine dönüştüğüne tanık olmak en büyük tesellimiz haline geliyor. Sayenizde, merhametin bu topraklarda daha nice yıllar hüküm süreceğine olan umudumuz tazeleniyor. Şefkatin tanımı haline gelmiş yüce gönüllü insanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az geleceğini biliyoruz. Bu nedenledir ki halka hizmeti Hakk'a hizmet sayan medeniyet tasavvurumuz, yüreğinde merhamet hissedebilmenin kişiye en büyük ödül olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.