Emlakçılar Derneği, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” konusunda Girne’de bilgilendirme toplantısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, tasarıyla ilgili derneğin görüşüne başvurulmadığı, yasalaşması halinde çeşitli sorunlar yaşanabileceği savunuldu.

Dernek Başkanı Hasan Sungur, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı’nda yapılmak istenen değişikliklerin , emlakçılara, inşaatçılara, kamuya zarar vereceğini, emlak almak isteyen yabancıları olumsuz etkileyeceğini ileri sürdü.

Yetkililerin sorunları görmezden geldiğini savunan Sungur, Meclis'e oy birliğiyle giden birlik yasası ve lisans yasasının geçirilmesinin ise geciktirildiğini ileri sürdü.

Sungur, bu gecikme nedeniyle kaçak emlakçı sorununun arttığını, devletin büyük bir vergi kaybı yaşadığını kaydederek, çözümü için hukuk çerçevesinde mücadeleyi her platformda sürdüreceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği avukatları Hüsnü Tokatlıoğlu ve Özlem Bendaşan da Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasa Tasarısı'nda yapılmak istenen değişiklikler ve bunların emlak, inşaat sektörü ve kamuda neden olacağı sorunlara ilişkin üyelere bilgilendirme yaptı.