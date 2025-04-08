Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Kaan Yatman

Gönyeli KoopBank: KERCEM (20), Fuat (4), Halil (12), James (12), Aykut (2), Tefet (2), Doruk (3), Hasan (8), Atilla (5), Betkem

CL G.Birliği: Chi (16), Walker (18), Can (3), Yusuf Ovey (13), Hasan Debeş (2), Joshua (2), Diyar

İlk periyot: 8-15

İlk yarı: 29-29

Üçüncü periyot: 49-43

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasını Gönyeli KoopBank kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da izlediği maçta ilk periyotsa iyi başlayan Caesar Larnaka Gençler Birliği ilk periyotu 15-8 önde geçti.

İkinci periyotta Gönyeli KoopBank oyunu dengeledi ve devre 29-29 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili olan Gönyeli KoopBank üçünü periyotu 49-43 maçı da 65-57 kazandı ve kupayı kazandı.