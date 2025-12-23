Meteoroloji Dairesi 24 saate en fazla yağışın Gönendere, Akıncılar, Beyarmudu ve Pile bölgelerinin aldığını belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydedilen yağış miktarlarında göre, metrekare başına Gönendere ve Akıncılar 16; Beyarmudu ve Pile 14; Mallıdağ 13, Sandallar, Ercan ve Akdoğan12; Devlet Üretme Çiftliği, Alevkayası, Mağusa ve Salamis 11; Balıkesir, İskele, Kırıkkale ve Esentepe 10; Değirmenlik 9, Geçitkale, Dörtyol, Lefkoşa ve Tatlısu 7; Serdarlı, Bostancı, Mehmetçik, Kantara ve Vadili 5; Güzelyurt, Türkeli, Çayırova, Taşkent, Zümrütköy ve Gönyeli 4 kilogram yağış aldı.