Ülkede son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 21 kg. ile Şelvilitepe’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 8.00’den bu sabah saat 8.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı. Açıklama şöyle:

“Selvilitepe 21 kg/m²; Yeşilırmak 18 kg/m²; Çamlıbel 17 kg/m²; Lapta, Kozanköy 14 kg/m²; Alsancak 11 kg/m²; Ziyamet 10 kg/m²; Akdeniz 9 kg/m²; Alevkayası, Boğaz 8 kg/m²; Lefke, Gönyeli, Karaoğlanoğlu, Bostancı, Doğancı, Mağusa, Sandallar, Sipahi 7 kg/m²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0.1-6 kg/m² arasında yağış kaydedildi.