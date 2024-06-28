En Moda Uluslararası Ödül Töreni’nin 10. yıl kutlaması 26 Haziran 2024 Çarşamba günü görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Bu prestijli etkinlikte, Diamond, Platinum, Gold ve Silver olmak üzere dört farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

*Tören Detayları:*

- *Yer:* Lords Palace Hotel

- *Ana Sponsorlar:* lalsultankaya, Gülistan Akkaya, Vista Property, Molteni&G, Temedya, Zeki Basri

*Sahne Alan İsimler:*

- Alexandra Stan

- Andrea

- Eylem

- Adam Clay

- Millon Music

- Nil Burak

- Osman Alkaş

- Genco Ecer

- Roham Galabgir

- Tuğba Özerk

- Ayşegül

*Kırmızı Halı Röportajları:* Gizem Özdilli

*Özel Gösteri:*

- *Moda Şovu:* "Leoparın Dansı" - Gülistan Akkaya

*Onur Konukları:*

- Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar

- UBP Milletvekili Hasan Küçük

- TDP Parti Başkanı Zeki Çeler

*Açılış Konuşması:* Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar

*Ödüller:*

- Özel kurul üyelerinin oylarıyla verilen ödüller, sanat dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul ediliyor.

- Ödül heykelciğinin resmi adı “Altın Taç (Golden Crown Award of Merit)” olup genellikle En Moda Ödülü olarak anılıyor.

- Heykelcik, Art and Design tasvir edilmiş bir simgeyi temsil ediyor.

*Ödül Töreni Hakkında:*

En Moda Uluslararası Ödül Töreni, müzik ve moda endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Aynı zamanda birçok meslek grubuna da başarı ödülleri takdim edilmektedir. Ödüller, Kuzey Kıbrıs merkezli olup dijital platformlardan alınan sonuçlar ve farklı ülkelerde yaşayan sanatçı koordinatörlerinin oyları ile belirleniyor. Meslek ödülleri ise vergi dairesinin resmi sitesinde yer alan başarılı iş insanlarına, En Moda Magazine tarafından yılda bir kez veriliyor.

2013 yılında Kıbrıs’ın turizm merkezi Girne’de verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla Haziran ayında düzenlenen törenle sahiplerine ulaştırılıyor.