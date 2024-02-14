14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle Ercan Havalimanı’nda yolculara kalpli bir platform ve Love yazısı hazırlandı.

Ercan Havalimanı’nda 14 Şubat Sevgililer Günü “Havalimanı sizi sevdiklerinizle kavuşturur” etkinliğiyle kutlandı. Havalimanının giden yolcu bölümüne kurulan platforma yerli ve yabancı yolcuların yanı sıra havalimanı çalışanları da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Platformda hatıra fotoğrafı çektiren yolcular keyifli anlar yaşadı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yolculara bir sürpriz yaptıklarını ifade etti.

Sevginin yaşı olmadığını ve sevginin her problemi çözdüğünü ifade eden Özçelik,“Yalnızca iki cins arasında değil; doğayı, hayvanı, insanları, tabiatı, yaşamı sevelim. İşte o zaman her şey çözülür. Birbirimize hoşgörülü olalım. Dünya’yı sevelim. Bütün insanlar birbirini sevsin. KKTC ve dünya için sevgi dolu günler diliyorum” dedi.