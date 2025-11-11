Kıbrıs kültürünü tanıtmak amacıyla Ercan Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte Akıncılar Köy Kadın Kursu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir ekip Kıbrıs şarkıları eşliğinde sele, sepet, ipek kozası ve Lefkara işleri işledi.

Kıbrıs kültürünü, gelenek ve göreneklerini tanıtmak amacıyla yolculara yönelik düzenlenen etkinlik T&T Havalimanı İşletmeciliği, Millî Eğitim Bakanlığı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi iş birliğinde organize edildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamada Kıbrıs kültürünü yansıtan bu tür etkinliklerin Ercan Havalimanı’nda düzenlenmeye devam edeceği kaydedildi.